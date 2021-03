TEINE KALLAS | Reinsalu: "Sellist parlamendi suu kinni kleepimist ei juletud teha isegi Savisaare-Ansipi-Reiljani ajal"

"Tevisekontode kohta tuleks eraldi saade teha," lisas Sikkut, tõstatades samas ka vaimse tervise problemaatika, mis tema hinnangul peaks eelarvest heldema toetuse saama kui praegune 3 miljonit eurot.

"Kaugtöö, distantsõpe, haiguse läbipõdemine või nakkuse kartus – see kõik tekitab stressi, pinget, ärevust. Vaimse tervise teenused – ükskõik, kas kooliõpilasele või täiskasvanule – on olnud alati raskesti kättesaadavad. Et teenuste kättesaadavust parandada, tuleb tööd teha," tõdes ta.

Reinsalu rõhutas, et tuleb tagada rahastus ka plaanilise ravi toimimiseks: "Eelmisest aastast mäletame seda lünka, mis inimestel tervisesse jäi, kui operatsioonid lükkusid edasi ja arstiabi polnud saada. Lisaeelarve peab selle rahastuse andma."

Keskerakonna korruptsioon

Saate teises pooles on juttu Keskerakonna korruptsiooniskandaalist, mida koos valitsuspartneriga siluma on hakatud. Kriminaalsüüdistuse saanud Mihhail Korb jätkab RMK nõukogus ning saab 1000 eurot kuus töötasu lisa.

"Ametisse asudes ütles peaminister oma kõnes selgelt, et korruptsioon on suurim arengupidur. Seejuures arengupidur, mille tõkestamiseks ei lähe vaja 641 miljonit eurot, mis meil lisaeelarves on. Me räägime mõnest sajast tuhandest, et erakondade järelevalvet tugevdada. Eelnõu on olemas – valitsus ei toeta," sõnas Sikkut.

Reinsalu märkis, et on hämmastav, kui hubase ja sulni kinnimätsimise on valinud valitsuskoalitsioon.

"Üks parlamendi liige, Mihhail Korb, on saanud kahtlustuse väga tõsises korruptsioonikuriteos. Seejärel leiab parlament, et kõige auväärsemaks liikmeks RMKs, kes langetab otsuseid sadade miljonite eurode üle, sobib seesama kuriteokahtlusega isik. See on täiesti koomiline, kui see poleks nii traagiline."

