Ohvriabi juht: vägivald elab edasi, kui sellest ei räägita. See vaikus tuleb murda

Aastaid veebikonstaabli tööd teinud politseikapten Maarja Punak tegi mõni päev tagasi Twitteris üleskutse. Ta julgustas inimesi rääkima neist juhtumitest, mille puhul on politsei poole pöördumine olnud ebamugav kogemus, sest politseis pole osatud või tahetud inimest ära kuulata. Ühe vastuse on Punak nüüdseks saanud, aga seda peab veel üle vaatama.

Ka seoses Nõmme Kalju jalgpalliklubis toimunuga on Punakule mõni inimene helistanud ja oma kogemusi jaganud. „Kuid see, et meedia keskendub praegu ainult tüdrukutele, on pool lahendust. Poisse ei saa kõrvale jätta. Ka noorega samast soost treeneri puhul ei saa eeldada, et ei võiks tekkida sobimatuid või lausa väärkohtlemiseks loetavaid olukordi," nentis Punak.