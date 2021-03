Kristi Unt: pakiautomaadid on ülekoormatud, palume inimestelt arusaamist

Kui eelmisel nädalal oli ühel päeval ülekoormuses ainult üks Omniva pakiautomaat, siis kaks päeva hiljem juba 12. Küllap on teistelgi sama kasvutempo. Ja see on alles algus.