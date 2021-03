Huvitaval kombel, kui mõtlema hakata, siis on tõesti väga palju meestega seotud nimetusi ja väljendeid. On ka ’asjamees’ ja ’töömees’ ning ’tunnimees’ ja isegi ’tark mees taskus’. Oh jah, naiste osas tuleb kohe meelde vaid ’nutunaised’.

Samas on eesti keel siiski üldiselt sooneutraalne – öeldes ’tema’ ei tea kunagi, kas me räägime mehest või naisest. Teistes paljudes keeltes seda luksust ei ole.