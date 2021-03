Hiljaaegu saime teada, et Lasnamäel on rohkem kui sajas korteriühistus koroonakolded. Ühistranspordi kohta loeme, et iga viies bussijuht on haige ja varsti pole kedagi, kes elanikkonda teenindaks. Linnapea nõuab eriolukorra kehtestamist. Kas eriolukord kaitseb teda tegemata tööde eest? Ei usu.