Viimane on samuti abielus ja väikese lapse ema. Põhjuseks see, et sportlase enda naine olevat pekine, tited ei lase magada, sellepärast deprekas ja seksi ka ei saa.

Kõikide koroona-, vaktsiini-, pankrotiääre jms uudiste keskel mõjus just see plahvatav pompoon kuidagi hoopis värskendavalt ja päeva elevust toovalt. Lõpuks ometi on mingi muu teema, mille üle arutada!