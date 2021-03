Eesti vajab kogu rahva presidenti, aga akadeemik Soomere seda ei ole. Eesti rahva märkimisväärsel osal on teadusest suva, sellest on suva tihtilugu isegi valitsustel, sest eriti sotsiaalteadlased ajavad mingit vasakpoolset plära. Märkimisväärne osa eestimaalastest ei pea viroloogiat teaduseks, osa isegi arvab, et viroloogi puhul on tegu inimesega, kellele tavaline jutt ei aita, keda peab ähvardama ja kõvemat sõna kasutama.