KOLUMN | Olev Remsu: Vene riik ning õigeusu kirik käivad käsikäes

Moskva Patriarhaat (edaspidi RPTs = Русская Православная Церковь) on tohutu uhke, rikas ja võimas organisatsioon, mis on viimasel veerandsajandil laienenud ja suurenenud pead pööritava kiirusega. 2018.aasta seisuga on RPTsl umbes 80 - 160 miljonit (milline ebatäpsus!) liiget, 38 649 kogudust-pühakoda ning 40 514 vaimulikku. Kõikjal säravad nii seest kui väljast ingelilusad pühahooned, mille eksterjööri ja interjööri detailid illustreerivad juhtumeid Jeesuse või pühakute elust. Neid leiame ka hiljuti ehitatud Lasnamäe ja Maardu kirikutel.