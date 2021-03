Eerik-Niiles Kross: Sputnik V vaktsiini ei ole olemas - Vene propaganda, kasulikud idioodid ja matemaatika tõestavad, millest koosneb Sputnik V

Venemaa tootmisvõimekust on hinnatud 4 miljonile doosile kuus. Financial Timesi andmeil toodab Venemaa selle aasta lõpuks 31 miljonit doosi, millest ekspordib vähem kui 5% ehk 1,5 miljonit doosi ehk isegi kui kõik see läheks Slovakkiasse ja Ungarisse jääks 2,5 miljonit doosi puudu. Aga mis saab siis ülejäänud 50 riigist?

Võrdluseks, Pfizer on lubanud aasta lõpuks toota 1,5 miljardit doosi, Astra Zeneca 3 miljardit doosi ja Moderna 600 miljonit doosi. Kokku umbes 5 miljardit. Kui venelase suudavad ennast ületa ja toota aasta lõpuks 31 miljoni doosi asemel 50 miljonit, oleks nende toodang 1% meie põhiliste vaktsiinitarnijate toodangust. 1%! Ja siia sisse peab veel mahtuma ka venelaste endi vaktsineerimine, mis viimastel andmetel on praktiliselt seiskunud.