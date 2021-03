Erasektor ootab, süstlad püsti, valmis tegema kaitsesüsti. Aga vaktsiini pole

Haigekassal on juba seitsme erameditsiiniettevõttega leping sõlmitud, avalduse on esitanud veel kolm firmat. Aga süstima ei saa veel hakata, sest vaktsiinitarned on ebaregulaarsed ja kogused napivõitu.