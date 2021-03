Kultuuriminister: lisaeelarvet koostades arvestasime kultuuriasutuste kolmekuulise sulgemisega

Kultuuriminister Anneli Ott arvab, et Eesti kultuurivaldkond on saanud aasta aega kestnud kriisiga hästi hakkama. Eriti arvestades asjaolu, et tegemist on ühe tugevamini pihta saanud sektoriga. Nagu kultuuritegelased ütlevad, olid ühelt poolt abiks kevadised toetused, kuid kuhugi ei kadunud ka eratoetajad. Nüüdne kriisiabipakett ulatub 42 miljoni euroni ja arvestatakse, et kuigi praegu on piirangud määratud 11. aprillini, kestavad need märksa kauem.

Mainisite Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhile Peep Pahvile antud intervjuus (16.2), et sport on jäänud ministeeriumis vaeslapse ossa. Ega kultuurirahval ole põhjust muretseda, et vaekauss nüüd teisele poole kaldub?