Liisa Oviir: milline juht! Milline treener! Aga teise jaoks alandav ahistaja

Margus Punab sõnab, et tegemist on põlvkondade vahelise konfliktiga: "Siit järeldub, et kultuur, naljad ja ka seksuaalne käitumine, mis enamusele vanemast põlvkonnast on täiesti sobivad, on nooremale põlvkonnale täiesti vastuvõetamatud - suisa seksuaalse ahistamise või vägivalla alla kvalifitseeruvad".

See kõik meenus, kui nädala alguses vaatasin ühte õhtust ajakirjanduslikku meelelahutussaadet, milles käsitleti Aivar Mäe „ahistamisskandaali".

Tasakaal missugune

Ka kannatanu esindajalt oli „tasakaalu huvides" saade palunud kommentaari. Kõnekas on fakt, et kannatanu esindajat ei kutsutud saatesse, vaid võeti 1,5 minuti pikkune kommentaar üle videosilla. Kogu saatelõigu pikkus oli kokku 22 minutit. Tasakaal...

Jättes kõrvale asjaolu, et nimetatud saatelõik oli läbinisti ja avalikult kallutatud, et eetrisse lasti privaatsest peost tehtud salvestis, mida oli (inimesi osaliselt varjates ning tempoga mängides) manipuleeritud, faktina esitati spekulatsioone - mina jäin mõtlema hoopis muust. Mõtlema empaatiavõimetusest meie ühiskonnas. Või nagu Andri Liimets ütles ajalehes Sirp: „Aivar Mäe ahistamisskandaali ümber lahvatanud arutelu on pinnale kiskunud ühiskonnas laiuva empaatiavõimetuse väärkohtlemises kannatanute läbielamiste suhtes ning ajast-arust arusaama sellest, mis on juhtidele või meestele, sageli samas isikus, lubatud".

Kindlasti on naisi, kelle jaoks ei ole probleem, kui tööintevjuul küsib võimalik tulevane tööandja, et millal naine kavatseb sigima hakata. Samas on naisi, kelle hinnangul selline küsimus on sügavalt sobimatu. Kindlasti on naisi, kellele on meelt mööda tööandja tähelepanu, sealhulgas siis, kui see tähelepanu väljendub füüsiliselt. Aga on naisi, kes tajuvad seda naise eneseväärikust alandavana. On naisi, kes ka kogemata enda suunas kohatut tähelepanu, ei soovi töötada kohas, kus see toimub teiste naistega.

Veendunud oletamine