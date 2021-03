Kohus otsustas Isa Khalilovi vahi alla jätta, sest tema Venemaale põgenemise oht on suur

Eestis sündinud, kuid Aserbaidžaani päritolu Venemaa kodanikku Isa Khalilovit süüdistatakse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.

Tänasel Harju maakohtus aset leidnud istungil kuulati üle kolm kannatanut: bussipaviljonis seisnud ja raskeid tervisekahjustusi saanud naisterahvas, Volvo juht, kelle abikaasa on siiani koomas („Lootust, et ta ellu jääb, ei ole,” ütles prokurör Diana Helila) ning tunnistaja, kelle ema suri sündmuskohal.

Võib pakku minna

Khalilov taotles enda vahi alt vabastamist ning selle asendamist elektroonilise järelevalve ehk jalavõruga. Kohus seda aga ei rahuldanud, põhjendades, et kuna Khalilov ei ole Eesti, vaid Vene Föderatsiooni kodanik, siis on “suur oht, et vahi alt vabanemisel rikub Khalilov elektroonilise valve nõudeid ning läheb karistuse hirmus pakku,” luges kohtunik Anne Rebane otsuse ette ja lisas, et elektroonilise valveseade kui selline Khalilovi riigist lahkumist ei takista.

Veel märkis kohus, et Isa Khalilovi puhul on tegemist varemgi õiguskorda rikkunud isikuga, mistõttu pole alust arvata, et ta elektroonilise valve tingimusi kuulekalt täitma hakkab.

Khalilovil on aega 15 päeva, et tänane Harju maakohtu vahi alla jäämise otsus vaidlustada. Kui Khalilov seda teeb, siis vaidlustuse üle otsustab juba Tallinna ringkonnakohus.

Tallinna vangla, kus Khalilov praegu viibib, tegi ettepaneku kohaldada talle lisakaristusena riigist välja saatmist. Prokurör Diana Helila sõnul on see esimese astme kuritegude puhul tavaline, reeglina teebki vangla ettepaneku mittekodanikust kurjategija riigist välja saata. Sellele on võimalik lisada ka tingimus, et isik ei tohi Eestisse naasta järgmise 10 aasta jooksul.

Põhikaristutuseks kavatseb Helila taotleda maksimummäära ehk 12-aastast reaalset vangistust.