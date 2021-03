Roomet Sõrmus: meie lüpsjad ja toidu tootjad vajavad vaktsiini esimeste seas

Ulatuslikuma kriisi ärahoidmiseks peame toidutootmise riskid maandama. Toidutööstused ja põllumajandusettevõtted vajavad kindlustunnet, kas ja kus nende töötajad vaktsineerimise nimekirjas paiknevad.

Toidutootjad on hoidnud delikaatset joont. Mõistnud, et esmajärjekorras tuleb kaitsta meedikuid ja kõige haavatavamas seisus olevaid inimesi, riskirühmi. Andnud endast parima, et Eesti inimesed oleksid toiduga varustatud. Pole hädaldanud, et säilitada niigi keerulistest oludest hoolimata tarbijate meelerahu: toidu pärast ei pea muretsema. Saatnud viimaste kuude jooksul ametiasutustele mõned tähelepanekud ja osutused. Aktsepteerinud samas, et riigis valitseva kriisi tõttu ei peagi ametiasutused kõikidele pöördumistele ilmselt enam vastama.

Kui kaua suudame aga tagalat kindlustada?