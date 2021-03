PÄEVA TEEMA | Ülle Toode: ELi võimetus tagada vaktsiinidoose on pööranud Itaalia Sputniku-usku

Itaalia riikliku Spallanzani nakkushaiguste Instituudi direktor Francesco Vaia on samas väga rahul, et Venemaa viroloogid lähinädalail Rooma jõuavad ja itaallastega koos Sputnikut testima asuvad.

Tervishoiuminister Roberto Speranza hinnangul toob suvi leevenduse. Juba seetõttu, et soojemate ilmade saabudes viirushaigused taanduvad ja seda kinnitas ka mullune suvi. Massimo Quarta Rooma Hotellide Liidust ütleb Eesti Päevalehele, et Itaalia hotellindus on põlvili ja kui suveks turiste ei tule, sulgevad paljud oma uksed alatiseks.