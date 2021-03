Kaie Kõrb: ma pole seni iialgi teadnud, mis on depressioon, aga nüüd vahel tunnen, et käsi ei tõuse mingit asja tegema

Vanas roosas majas Toompeal, kus asub Tallinna balletikool, on esmapilgul aeg seisma jäänud – kool on püsinud selles kohas aastakümneid ja põrandad on aja jooksul tulevaste tantsijate jalajälgi tihedalt täis tipitud. Juunis tähistab balletikool 75. sünnipäeva, aga uuendustöid selles mälestusi täis majas enam plaanis ei ole – järgmisel sügisel avatakse Pärnu maanteel õnnepalee kõrval uus ja moodne muusika- ja balletikool.

Kui aastakümneid tagasi käis balletikoolis väike Kaie Kõrb, siis ootas ta hommikuti kooli ukse taga kell 6.30, et ometigi juba harjutama pääseda. Kas ka nüüd leidub selliseid lapsi?Selliseid lapsi on ka nüüd. Võrreldes tollast ja praegust aega, on tänapäeva lapsed palju teadlikumad. Nemad peavad pingutama piitsata, aga neile antakse palju tuge. Kui neil on raske, tulevad appi psühholoogid või eripedagoogid ja füsioterapeudid. Lähenemine on hoopis teine, omal ajal ei julgenud mina kellelegi öelda, et kuskilt valutab. Kui ei suutnud kaasa teha, siis öeldi, et uks on seal. Pidi pingutama, muidu kustutati nimekirjast. Tänapäeval õnneks sellist olukorda pole ja lastel on turvaline.

Saite oma kaksikud alles 46-aastasena. Kas pelgasite, et neid ei tulegi?Ei. Mina olen selline inimene, et kui mul on eesmärk, siis pean selle saavutama. Ma lihtsalt ei anna alla. Algul tundus, et mis seal ikka, lõpetan tantsimise ja jään kohe lapseootele. Kui see aeg käes oli, olin jahmunud, kui asi nii kergelt ei käinud.

Olen mingil määral ebausklik. Usun, et kui midagi väga-väga tahad ning vaim ja füüsis on täielikult valmis, siis ei saa lihtsalt teistmoodi minna.