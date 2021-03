Koerakuuti peidetud relvad ähvardavad Assar Pauluse pikaks ajaks trellide taha jätta

Assar Paulusel tuleb taas kohtu ette astuda, sest tema koerakuudi katuse vahelt avastatud relvaladu tõi uue süüdistuse. Muuhulgas leiti kuudist lahingumoona, mis võinuks hävitada vastase soomustehnikat. Külaelanikel vedas, et lõhkeseadeldised ei plahvatanud. Vähem veab aga Paulusel, kes vaba mehena vanglast lõplikult väljumise asemel võib veel aastateks trellide taha jääda.

Asi sai alguse aasta tagasi. Eesti Päevaleht kirjutas möödunud aasta 16. aprillil, kuidas loetud päevad varem, 10. aprillil sai häirekeskus kummalise teate: Raasiku vallas on ühe eramu kinnistul hulk relvi ja lõhkeseadeldisi. Selgus, et tegemist on vanglas istuva kuritegeliku ühenduse liidri Assar Pauluse kinnistuga.

Nüüd tuleb Paulusel oma koerakuudi sisu kohta kohtus vastust anda.