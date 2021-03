Toon ühe fakti, mis on hirmuäratav: Eesti kohustub igal aastal tasuma plastikumaksu ringlusse võtmata plastijäätmete eest, mis on sellel aasta suurusjärgus 23 miljonit. Kordan, 23 miljonit maksumaksjate raha! Ja nii igal aastal kuniks rakendatakse meetmeid, mis võimaldavad vähendada maksu. Kujutage ette, millist positiivset mõju avaldaks selle maksurahaga võrreldava summa suunamine kaasaegse jäätmehoolduse arendamisse viisil, mille tulemused on kontrollitavad ja muudatused juhitavad.