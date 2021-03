MIS ON PILDIL VALESTI | Merike Sisask: kumb on tähtsam: sinu või teiste vajadused? Löö selg sirgeks!

Enamasti aga väsimusetunne õnnetundega ei seostu ning põhjusi selleks võib olla erinevaid. Väsimus võib olla paljude kehaliste ja vaimsete haiguste mittespetsiifiline sümptom. Väsimus võib olla pikaajaline ja krooniline. Üldse mitte mõnusat väsimust tekitab ülemäärane stress ja mure.

Kui väsimus ei ole ühegi haiguse tunnuseks, siis tõenäoliselt on inimene ennast lihtsalt üle koormanud, jätnud unarusse enesehoole ja sageli isegi elementaarsed vajadused nagu uni ja tervislik toitumine. Esmalt hakkab ülemäärasest väsimusest andma märku inimese keha - läbi pingete, valude ja võimetuse end lõdvaks lasta.

Varajasi märke ignoreerida on lihtne, kui lihtsalt tahtejõu najal rohkem pingutada. Aga keha on meiega karmilt aus: kui inimene varajasi märke ignoreerib, hakkab keha appi hüüdma - algul vaikselt, lõpuks haiguste ja tõsisemate tervisehädadega. Selliseid probleeme ennetada on lihtsam kui tulekahju kustutada. Kui stressi ja ületöötamisega on une tasakaal rikutud, siis on ka varasemalt heal magajal küllaltki raske endist rütmi taastada, peab varuma kannatust ja andma endale aega.

Õigus vastu hakata

Inimesele peab jääma õigus öelda - ma ei jõua, ma ei taha, see mulle ei sobi. Seda õigust ei pea kelleltki küsima, see tuleb ise endale võtta. Väga normaalne oleks järgida loomulikke biorütme - ööpäevaseid, aastaseid ja samuti vahepealseid tsükleid. Inimene vajab regulaarselt puhkeaega - igapäevaselt, iganädalaselt, iga-aastaselt.

Ennast kahjustava käitumise alla võib paigutada kombe rabada tööd igapäevaste unetundide ja iganädalaste puhkepäevade arvelt, lubades endale samal ajal, et selle kõik teen ma tasa niipea, kui algab minu iga-aastane pikk puhkus. Paraku on inimene puhkuse alguseks juba nii zombi-sarnane olevus, et esimesed paar nädalat tunneb ta end oimetuna, kolmandal nädalal hakkab toibuma ja rõõmsama pilguga ringi vaatama, neljandal nädalal jaksaks juba midagi ettegi võtta, aga siis on aeg oma oravarattasse tagasi pöörduda.