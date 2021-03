Jüri Pootsmann: liha ei ole vaja iga päev süüa, piisab paarist korrast nädalas

Umbes kuu aega tagasi põdes Jüri koroonat, mis oli väga ebameeldiv kogemus. „Osa asjade maitse muutus, mõne toidu puhul ei tundnud üldse maitset. Näiteks koriandri maitset ei tunne õieti veel siiani. Vahepeal oli kohvi maitse hästi vastik ja šokolaad maitses halvasti. Proovisin kiirtoitu tellida, aga isegi sellel polnud üldse maitset. Mõtlesin, et söön siis hoopis midagi hästi tervislikku, mis mulle muidu üldse ei maitse, aga andsin lõpuks alla, sest ei suutnud välja mõelda, mis see olla võiks,” muheleb Jüri. „Haiguse ajal sõin seda, mis ette jäi, sest mitte mingit naudingut ei olnud. Paar päeva sõin lihtsalt putru rohke soolaga, et midagigi tunneks, aga isegi siis ei tundnud suurt midagi.”

See kõik kestis peaaegu kuu aega ja alles nüüd on hakanud maitsed vaikselt tagasi tulema. Näiteks tšillit oli tunda, aga tuli ettevaatlik olla, et liiga palju ei sööks ega kõrvetisi saaks. Tšillised toidud meeldivad Jürile igal ajal.