Jüri Ginter: poliitkorrektsuse paragrahvide asemel võiks tagasi pöörduda lihtsa viisakuse juurde

Seega kui Eesti keeldub ühte kokkulepet täitmast, võivad teised EL riigid võtta sellest eeskuju ja mitte täita kokkuleppeid, millest Eesti on eluliselt huvitatud. Euroopa Liidus on pidevalt ülevaade sellest, kui palju on liikmesriikidel rikkumismenetlusi ning ei ole hea mõte pürgida selle “edetabeli tippu”.

Vihakõnelepe

Arvukalt Eesti arvamusliidreid on asunud ringkaitsesse sõlmitud kokkuleppe vastu. Õhtulehe väitel on isegi õiguskantsler Ülle Madise leidnud, et ähvarduste sidumine kriminaalkaristusega võib tekitada ühiskonnas lisaprobleeme. Sellest võib teha järelduse, et see on ohtlikum, kui avalik kihutamine vägivallalle ja vihkamisele, mille kriminaliseerimises on EL liikmesriigid kokku leppinud ja 25 liikmesriiki on selle kokkuleppe ka täitnud.

Kui EL kokkuleppes on midagi viltu, siis on selles süüdi needsamad arvamusliidrid, kes õigel ajal võimalikele probleemidele tähelepanu ei juhtinud. Samas pole lahenduseks mitte see, et Eesti on koos Rumeeniaga (tuleb meelde anekdoot sõduri emast, kelle arvates tema poeg oli paraadil ainus, kes õiget jalga marssis), kes kokkulepet ei täida, vaid tegevus sõlmitud kokkuleppe uuendamiseks.

Kasutatakse ka valesid “fakte” oma väidete tõestamiseks ja lihtsameelsete hirmutamiseks, sest valetamine on sõnavabaduse osa ning selle eest ei karistata. Avalikkuse ette pole jõudnud pooltargumendid, kuigi üldjuhul eeldatakse, et diskussioonis antakse võrdväärselt sõna mõlemale poolele. See on ka arusaadav, sest kardetakse kaotada monopol avaliku arvamuse kujundamisel ja õigus solvata teisitimõtlejaid.

Koolikiusamisest kui probleemist on juba aru saadud, kuid kui täiskasvanud avalikult üksteist kiusavad, siis kuidas peaksid lapsed aru saama, et nii ei ole sobiv käituda ja et see tekitab stressi, depressiooni ja põhjustab enesetappe jm vägivaldset käitumist?