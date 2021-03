Villu Zirnask: aitab poolikust teadusest! Teadusnõukojale täiendust ja lapsed aprilli keskel kooli

Laiatarbe koroonauudiste põhjal võib hõlpsasti tekkida mulje, et Lukustamine on suurim ning pole teist kummardamist väärivat jumalat Lukustamise ja ta prohveti Maski kõrval. Teaduses selline üksmeel tegelikult puudub.

Ennustan, et hiljemalt paari-kolme aasta pärast, kui kasusid-kahjusid hakatakse kaine peaga kokku lööma, selgub, et õigus on lukustamispoliitikat ekslikuks pidavatel ja selle tõttu praegu põlu all olevatel teadlastel, kellest paljud kuuluvad tsiteeritavuselt maailma teaduse tippu ja mõnda on tunnustatud Nobeliga.