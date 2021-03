Tartu linnaarhitekt: tee mis tahad, kuid kaasa tõmbab ikka intriig

Tartu südalinna parki planeeritav kultuurikeskus käivitas eelmisel nädalal terava arutelu. Ühed on keskuse poolt, teised vastu. Kõige rohkem paistab olevat neid, kes on küll keskuse poolt, kuid kahtlevad asukoha valikus. „Hall kast puude asemel on eksitav. Üldplaneeringus on selgelt öeldud, et hoonestuse ala on näitlik ja lõplik paigutus tuleb rahvusvahelisest arhitektuurivõistlusest,” ütleb Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus.

Kuid pall on läinud veerema. Keskuse rajamise toetuseks allkirja andnud üle 500 kultuuritegelast süüdistatakse lühinägelikkuses ja mõtlematuses. Põlistartlasest kunstnik Tanel Rander ütles intervjuus Eesti Ekspressile, et südalinna parki tuleks puid hoopis juurde istutada ja igasugusest ehitamisest võib-olla üldse mõneks ajaks loobuda. Valimisliit Tartu Eest ja erakond Eesti 200 esitasid pargi kasutamiseks uue visiooni ja ligi 4700 inimest on allkirjastanud petitsiooni puude raiumise peatamiseks.

Kultuurikeskus pole siiski rohelise mõtteviisi ja suure pildi arvestamisega teistele eeskujuks olnud Tartu ainus lähiaastate suurprojekt. Miks on kultuurikeskus kõige parem ikkagi rajada just südalinna parki? Mis seisus on „Tartu 2024” projekt ning millise roheauhinna sai Tartu linn hiljuti? Linnaarhitekt Tõnis Arjus selgitab lähemalt.