JUHTKIRI | Riik ei tohi kirvemehi eelistada

Mis tunne valdab, kui metsa minnes avastad, et oodatud puudevarju asemel vaatab vastu värske kännuväli? Kahju on, ehkki ratsionaalselt mõeldes võib ju mõista, et puud pole üksnes silmailu, vaid ka ressurss. Aga kas raiutakse mõistlikkuse piires? Rohelise mõttemaailma esindajad ütlevad, et ilmselgelt mitte. Metsamajandajad väidavad vastu, et suurem osa omanikke suhtub oma metsa vastutustundlikult.