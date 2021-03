Need valed ei unune! Harry ja Meghan mustasid kuningakoda ja valetasid Oprah'le

„Ma palun vabandust, aga ma ei usu mitte ühtegi sõna, mida Meghan Markle selles intervjuus rääkis. Ma ei usuks teda ka siis, kui ta ilmateadet loeks,” ütles saatejuht Piers Morgan päev pärast Harry ja Meghani usutlust Oprah'le. Need on ajaloolised sõnad, sest intervjuu Oprah'le on justkui advendikalender, kus iga päev uut akent avades ilmneb järjekordne vale, mille Harry ja Meghan maailmale rääkisid.

LP heidab pilgu valedele, mida Harry ja Meghan intervjuus rääkisid ning mis on tänaseks ümber lükatud. Paraku elavad need jutud juba oma elu, sest tänase seisuga on intervjuud üle maailma vaadanud 49,1 miljonit inimest.