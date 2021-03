Triin ja Toomas Luhats: see on vastik, metsik ja pahatahtlik haigus

„Ma olen veel täitsa udu, kehatemperatuur on 35,1,” ütleb produtsent Triin Luhats kahiseval häälel läbi arvutiekraani. Ta räägib vaikselt, aeglaselt ja köhatab sageli. Ning on jahmunud tähelepanust, mida tekitas tema pühapäevane Facebooki postitus, mida on nüüdseks üle 700 korra jagatud ja üle tuhande korra meeldivaks märgitud.

„Me ei taha inimesi hirmutada, vaid jagada soovitusi ja jõudu anda. Selle haigusega tuleb õppida elama,” ütleb Triin. Ta ei oska senini öelda, kus nakatuda võis. „Ükskõik mis haigusest jutt, sa ei taha ju haigeks jääda ja vastavalt olemegi käitunud. Kandsime maske, liikusime väga vähe väljas, pesime hoolega käsi. Kui käisin tööl saadet salvestamas, olime seal kehtestanud ülitugevad reeglid. Olime ekstraettevaatlikud, kinnastest kuni kiirtestideni välja,” kirjeldab ta.

Pere oli järginud kõiki soovitusi, võtnud D- ja C-vitamiini ning eeskujulikult toitunud. Triin oli kuu varem teinud Synlabiga koostöö raames põhjaliku vereanalüüsi, mille tulemused olid pea eranditult ideaalses korras. Kolm nädalat hiljem sai ta koroonadiagnoosi.