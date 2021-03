Skandaal Saksamaal: prostitutsioonist kõnelev dokfilm on hoopis lavastatud

Saksamaa meedia lõi esmaspäeval kihama, kui selgus, et riigi parima dokumentaalfilmi auhinna saanud "Armumasina" ("Lovemobil") paljud stseenid on lavastatud.

Eile teatas režissöör Elke Margarete Lehrenkrauss, et tagastab talle omistatud riigi parima dokumentaalfilmi auhinna. "Filmis pole asju, mida päriselt ei eksisteeriks. Andsime sedasama reaalsust edasi lihtsalt näitlejatega," ütles ta nädala alguses. Eile esines režissöör siiski avaliku vabandusega ja ütles, et on teinud "ränga vea".

Film räägib loo Niedersachsenis (Alam-Saksi liidumaa) töötavatest naistest, kes öösiti maanteede ääres tulukestega kaunistatud haagissuvilastes kliente ootavad.