POLIITKOLUMNIST | Yana Toom: Kas see farss ühel päeval ka lõpeb? Kas vene keelt kõnelev eestlane saab kunagi lihtsalt olla?

Need peaminister Kallase koroonakriisi kohta käivad sõnad kummitavad mind juba mitu päeva järjest. Esiteks, sisuliselt tunnistab peaminister, et tema ise eestivenelasi ei kõneta. Mis vastab vist ka tõele ja teatavasti algab probleemi lahendamine selle tunnistamisest.

Teisalt on see justkui minu poole pöördumine - hea Yana, mine nüüd ja tee venelastele selgeks, et piiranguid tuleb järgida ja et koroona on olemas. Ah jah, mõistagi seda ka, et Sputnikut ei tasu oodata, neil seal endilgi vaktsiiniga probleeme. Umbes nii.