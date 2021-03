MIS ON PILDIL VALESTI? | Igasse väikelinna kultuurimajakas

Koroona kiituseks tuleb öelda, et see avas võimaluse kodumaa suurust avastada. Tuleb välja, et see sinimustvalge maalapike, millest oleme harjunud mõtlema kui tillukesest, ei osutugi nii väikeseks, kui seda lähemalt ja põhjalikumalt uurida. Berliini, Pariisi, Londoni ja New Yorgi kõrval avastasid paljud meist pandeemia ajal Narva, Valga, Räpina ja Elva. Sellise nurga alt vaadates võib väita, et 2020. aastal sai Eesti siseturismi suurtoetajaks kogu maailmas põlatud, kardetud ja silmale nähtamatu tegelane.