Toomas Alatalu: Moldovas ikka auklik valitsus ja presidendivaenulik parlament

Äratuntav soosimine selgitub lihtsalt – novembris valiti selle väikeriigi presidendiks Maia Sandu, Harvardi ülikooli lõpetanu ja Maailmapangas töötanud spetsialist, kes on lubanud riigi reformida, korruptsiooni vähendada ja Euroopa Liitu viia. Poliitikas on ta vaieldamatu autoriteet omadele ja läbilöögivõimeline mujal – eelmisel nädalal pidas ta näiteks kõnelusi USA firma Johnson&Johnson juhtidega vaktsiinide ostmiseks.

Tema vastas kodus aga seisab parlament, kus enamus (58 liiget 101st) kuulub avalikult Putini-truule Igor Dodonile, keda Sandu valimistel võitis. Antud parlament valiti veebruaris 2019 ja kuna oli selge, et Euroopa-meelne president üritab erakorraliste valimiste abil saada enda poliitikale toeks ka Euroopa-meelset parlamenti, siis organiseeriti asjad nii, et detsembris võeti vastu hulk seadusi tagamaks vana parlamendi jätkamist ning seati ametisse piiratud volituste ja koosseisuga ajutine valitsus. Seda kõike enne volituste üleminekut uuele presidendile. Temalt on aga järjepannu nõutud Moskva-meelse valitsuse ametisse panekut. Seda isegi Kremlist kõlanud sõnumite saatel. Dodonil on kogu aeg käepärast 54 allkirjaga paber, kinnitamaks, et valitsus saab moodustatud, ent nende hulgas on ka neid, kes rahvusvaheliselt tagaotsitavatena peaksid pigem trellide taga istuma. 22. märtsil võetigi peaprokuröri nõudel kahel parlamendiliikmel ära nende puutumatus, mis üksnes teravdas vastasseisu.