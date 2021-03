PÄEVA TEEMA | Priit Sibul: valitsus ehitab kriisijuhtide ähvarduste saatel igikestvat eriolukorda

Pärast eriolukorra lõppu tehti mitmeid seadusemuudatusi, mis võimaldasid kehtestada piiranguid ja kohustusi ilma eriolukorda välja kuulutamata. Käesoleva aasta märtsi alguses tegi Isamaa valitsusele ettepaneku eriolukorra välja kuulutamiseks, sest veebruaris leevendatud piirangute tõttu oli valitsus kaotanud kontrolli koroonaviiruse leviku üle. Peaminister ütles paraku, et tema eriolukorra kehtestamist ei toeta. Selle asemel astutakse ridamisi samme seaduste muutmiseks pelgalt selle nimel, et eriolukorda kehtestama ei peaks. Selline juhtimisstiil on aga halb praktika.