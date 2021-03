Andrei Kolesnikov: Kremlist on saanud punker ja Venemaal käärib uus lagunemine

2011. aasta lõpus levis kuuldusi, et Putin on valmis alustama tõelist dialoogi kodanikuühiskonnaga ja isegi selliseid, et tema režiim võib olla kokkuvarisemise äärel. Toona midagi kokku ei varisenud. Kuid nende jaoks, kes tahaksid näha Putini langemist, võib praegune olukord olla kümne aasta tagusest lubavam, sest president on kaitseseisundis. Kreml on muutunud sisuliselt punkriks. Putin, kes on varem jätnud korruptsioonisüüdistustele reageerimata, on nüüd eitanud, et tal on Musta mere ääres palee, millest rääkis Navalnõi hiljutine video.

See nihe peegeldab Venemaal arengut, mis on toimunud alates Krimmi annekteerimisest seitse aastat tagasi.