Katrin Bats: biolagunev pakend tähendab enesepettust

Tänapäeva inimene vaimustub peaaegu kõigest, mille juurde kuulub täiendsõna „bio-”. Olgu see siis kosmeetika, pesuvahendid või toit. „Bio-” on imeline sõnaosa, mis muudab automaatselt kõik tervislikuks ja kasulikuks. Elu näitab, et biotootesse endasse ega sellesse sõnasse ei ole inimestel sageli aega süveneda.

Täpselt nii on ka mõistega „biolagunev”. Kui poes jagatakse tasuta või müüakse õhukesi biolagunevaid kilekotte, siis klient heldib: mõelda vaid, kaupmees mõtleb keskkonnale! Ja loomulikult pakib loodusest justkui hooliv klient kõik puuviljad-köögiviljad biolagunevasse kilekotti.