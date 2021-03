PÄEVA TEEMA | Sven Sester: katsume nii, et Eesti ühiskond oleks Euroopa avatumaid, kuid nakkusnäitajad kontrolli all

Valitsuse otsus pikendada praegu kehtivaid piiranguid 25. aprillini on mõistlik. Seekordse otsuse puhul on vast kõige positiivsem see, et lõpuks kuulati eksperte ning ei paista rapsimist ja ootamatuid meelemuutuseid.