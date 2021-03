Kui riik leiab, et epideemia pidurdamiseks tuleb rakendada erimeetmeid, siis lahendus on lihtne: tuleb välja kuulutada hädaolukord või eriolukord. Või kui valitsus leiab, et eriolukorra või hädaolukorra seaduses ei ole vajalikud meetmed korralikud kirjas, siis peaksime hoopis neid seadusi täiendama.

Aga mitte mingil juhul ei tohiks minna seda teed, et anname politseile püsiva õiguse rakendada eriolukorra aegseid meetmeid ja piirata inimeste põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi tavaolukorras.