AUTORIKÜLG | Kaarel Kressa: kas tänu Trumpile paljastub viimaks tõde tulnukatest?

Mõnikord osutuvad suured poliitikasündmused nii totraks, et suudavad üle trumbata ka kõige absurdsemad prognoosid. Tundub, et eriti tihti juhtub seda just viimasel ajal. Ühe teooria järgi on sel mingi seos nutitehnoloogia plahvatusliku leviku ja sotsiaalmeedia edukäiguga, mille algoritmid valijamasside käitumist mõjutavad. Pole ju välistatud, et masinate nutikaks muutudes lähevad nende kasutajad tasapisi jaburamaks. Olgu kuidas on, aga poliitika on muutunud huvitavamaks, mis ühe Vana-Hiina kõnekäänu järgi pole tingimata positiivne asi.