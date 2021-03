Selle rubriigi nimi on „Vene pilk”. Niisiis, Sputnik on Eestis elava venelase pilguga vaadates maailma parim koroonavaktsiin. Kust ma seda tean? Meie korrespondendid on lihtsalt saanud Lasnamäe ja Ida-Virumaa massvaktsineerimistel arstidelt niisugust tagasisidet. Aga see polegi peamine probleem. Peamine võib üles kerkida veidi hiljem.