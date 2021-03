Me ei saa siiski veel ettevaatust kaotada, sest nakatumisnumbrid on ikka kõrged ning haiglaravi vajavate inimeste arvu vähenemiseks läheb samuti aega. Olukord haiglates on endiselt raske – täna on koroona tõttu haiglaravil 710 eestimaalast. Seetõttu võtsime täna valitsuse istungil vastu põhimõttelise otsuse, et peame praeguste piirangutega paraku veel jätkama kuni 25. aprillini.