Ever on mänginud filmides, televisioonis ja teatris mitutsada rolli – kusjuures igaüks neist on olnud omal moel unustamatu. Tema loominguline elu on olnud õnnelik, edukas ja pilvitu. Talle on selleks kaasa antud haruldane talent ja tal vedas ka teatriga, kus ta on töötanud alates 1953. aastast. Draamateater on suure ajaloo, traditsioonide ja suurepärase trupiga teater. See aeg, kui Ever liitus Draamateatriga, oli Eesti näitlejatele raske. Mitu Everi GITIS-e kursuseõde ja -venda ei tulnud sellega toime. Kuid tema tuli.