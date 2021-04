Lõuna-Eesti laantes ja põldudel tehakse välismaa õudusfilme

Christopher Nolani „Tenet” on seni kindlasti tuntuim film, mille võtted on tehtud Maarjamaal, kuid see pole sugugi ainus. Igal aastal tulevad välismaa produktsioonifirmad Eestisse filme ja reklaame tegema. Kõige tihedamad külalised on vahest Soome filmitegijad, kuid siin realiseerivad oma filmiideid ka Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia, Taani, Islandi jt maade filmitegijad. Praegu on Eesti „õudukamaa”, sest Lõuna-Eesti laantes ja põldudel käivad lausa kahe välismaise õudusfilmi – Ameerika Ühendriikide „Veresüü” ja Soome „The Twini” võtted. Miks Eestis käiakse ja mida siit leitakse, et uuesti tagasi tullakse?