Ita juubelitel, mida teater korraldas iga viie aasta tagant, oli meie sõpruskond alati kohal. Tema sünnipäevad olid väga rahvarohked, ega ma inimesi üle lugenud, aga neid võis olla saalitäis. Valitud külalistele – tema perekonnale, GITIS-e kaaslastele, sugulastele ja meiegi kambale olid alati aukohad. Meie olime kõige soliidsemate külaliste killas. Mida me talle oleme kinkinud? Seda mäletan, et kord soovis ta kingiks lõhnaõli Chanel no 5 ja selle ta saigi!