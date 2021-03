Tõnis Mölder: jäätmeseadus on ajale jalgu jäänud, kuid selle muutmine pole nädala aja töö

Selleks, et edendada ringlussevõttu, tuleb samaaegselt tegeleda kolme suunaga:

• tõhustada jäätmete liigiti kogumist tekkekohas

• investeerida uutesse käitlustehnoloogiatesse

• edendada ringlusse võetavate materjalide turgu

Jäätmete liigiti kogumine on kogu ringlussevõtu ahela üks kriitilisemaid lülisid. Võimalikult puhtal materjalil on suurem eeldus uuesti väärindatud saada. See pole koht, kus alla anda.