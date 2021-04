Kodumaine jalanõutootja: mõni ütleb, et üle 40-eurone suss on kallis, aga selleks on kindel põhjus

2017. aastal loodud TOKU ajalugu ulatub 1927. aastasse, kui TOKU eelkäija asutaja vanaisa Peeter asus Vastseliinas tööle kingsepana. Tema kätetööd hinnati väga kõrgelt ja mingil kujul elab see tänaseni.

"Tõsi, mõni tõesti ütleb, et üle 40-eurone suss on kallis, aga see hind sisaldab aega, tööd, kvaliteetseid materjale, töötajate palka ja muid püsikulusid, mis sussi tehes tekivad. Sussi materjalide pealt me kokku ei hoia. Selles on kasutatud kahekordset vilti, lisatud jalga toetav paks mitmekihiline sisetald ja see on äärestatud kummikihiga kandiga, et see oleks väga vastupidav. Lisaks on sussid pakendatud kotti, mille sees saab neid pesta. Kui arvestada toote kestvust, siis hind lõpuks ei olegi nii kallis," ütleb disainer Piibe Tomp.

Saapatootja Samelin on tegutsenud 1945. aastast, toona nimetati seda naha- ja jalatsikombinaadiks (NJK). Samelini nime all alustas ettevõte tegevust 1994. aastal. „Selleks et päästa ettevõte, hakkasime kiiresti arendama oma tooteid ja mudeleid. Kui algul oli meie kaubamärk tundmatu ja Eesti firmade toodangusse suhtuti skeptiliselt, siis tasapisi hakati ostma ning positiivne info meie jalatsite mugavusest ja kvaliteedist hakkas levima,” ütleb Samelini juht Leida Kikka. „See võtabki umbes kümme aastat, et saada populaarseks.”