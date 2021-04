Tartus kiidab isegi opositsioon Reformierakonda

„Ega meil Tartu linna senisele juhtimisele suurt midagi ette heita ei ole, linnas on palju vajalikke ja õigeid asju ära tehtud,“ ütles Eesti Tulevikuerakonna Tartu piirkonna juhatuse liige Heiki Lill, kui teatas oma erakonna soovist samuti Tartu kohalikel valimistel kaasa lüüa. „Tartu on olnud päris heades kätes,” ütles üks Reformierakonna konkurent. „Tartu on Eesti kontekstis mitte kõige halvemini juhitud linn. Lollusi tehakse, aga mujal tehakse veel rohkem,” sõnas teine konkurent. Mis viga on linna juhtida, kui isegi konkurendid kiidavad!

Kui kohalike valimiste võitja ennustamisega Tartus raskusi pole, siis kõva rebimine käib teise koha pärast. Sotsiaaldemokraadid, Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 on kõik puntras koos, igaühel toetust umbes 10%. Kaugemal, 5% künnise lähedal liipab Isamaa.