EKSPERIMENT | Sandra Niinepuu: nutivõõrutus arktilises tühjuses - sain aru, millise privileegi annavad kohustused

Alalise probleemi juures, et kuidas ikkagi sisustada puhkust, nii et see ka puhkus oleks, on mul juba mõnd aega olnud üks unistus: peatuda mõned päevad üksikus majakeses keset loodust. Plaani võtmeelement: olla täiesti üksi lülitades nutiseadmetest välja ka võrgu ja interneti.