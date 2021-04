Priidu Pärna: linnal on viimane aeg tagastada Mustpeade maja vennaskonnale

Eesti Omanike Keskliit on 1994. aastal asutatud Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu õigusjärglane. Leiame, et kui riik asub nüüd hüvitama väidetavat tagastatud majade üürnikele tekitatud ülekohut, siis tuleb samadel alustel ja võrdsest kohtlemisest lähtuvalt üle vaadata ka tagastatud varade omanike õiglased hüvitusnõuded.

Alustada tuleks sümboolselt sellest, et minister Jaak Aabi erakonna ainuvõimu all asuv Tallinna linn tagastab lõpuks Mustpeade maja vennaskonnale, kelle õigusjärglus on tõendatud. Avaliku võimu venitamine selle küsimuse lahendamisega on kokkuvõttes Eesti Vabariigi ning tema subjektide õigusliku järjepidevuse tunnustamise või selle küsimärgi alla seadmise ning narrimise küsimus. Mustpeade maja tagastamine on Eesti kui õigusriigi lakmuspaber.