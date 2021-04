Teatud jäätmekäitlusettevõtete võimet olla tugeva lobitöö korraldajaks on ammu teada. 2014 aastal Reformierakonna ja sotside koostöös muudetud jäätmeseadusega tehti paarile ettevõttele kingitus ja see on ka põhjuseks, miks täna valitsevad sektorit mitte ühiskonda teenivad selged põhimõtted, vaid korporatiivhuvid, mille meie kõik maksumaksjatena kinni maksame.