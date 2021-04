VILLU ja ROMET | Kas piiranguid eiranud poed on ära teeninud boikoteerimise?

Romet Kreek: Tallinnas möödunud sügisel tegusema asunud Läti Depo pood on ettekirjutise tõttu terviseameti vastu kohtusse minemas. Ajal, kui mitteesmatarvilikud poed peavad olema suletud, saatsid Delfi lugejad pilte ja videosid, kuidas Depo veel hiljuti eiras kehtestatud piiranguid. Viimane uudis sellest saagast räägib, et Depo otsustas üle jäänud tarbimiskõlbulikud toidukaubad annetada Tallinna Toidupangale.

Poeketid peaksid reeglitest ühtemoodi kinni pidama. Teised ehitusmaterjalide müüjad peavad kaupa müüma drive-in väljastusega ja välialadel. Tagatipuks leiab Depo, et kuna nad on Eestis alla aasta avatud olnud, pole neil käive kukkunud ja nad ei saa töötasutoetuse meetmest osa. See olevat eeliste andmine konkurentidele. Samuti ei meeldi Läti poele, et Selverites, Prismades, Maximates ja Rimides müüakse samuti mitteesmatarviliku kaupa, mida Depo müüb.

Villu Zirnask: Soovin Depole kohtuvaidluseks edu. Pandeemia on tõsine asi, aga see ei tähenda, et iga koroonapiirang või korraldus, mille riik on kehtestanud, on selge, vajalik või õiglane.