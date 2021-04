KOLUMN | Liisa Pakosta: igaühel on õigus jääda truuks oma veendumustele - ka vaktsiinisüstla ees

Et kas vaktsineerimisest keeldujat tohib diskrimineerida? Ei tohi! Kedagi ei tohi diskrimineerida. Ainult et iga halvemini kohtlemise tunne pole veel diskrimineerimine. Õigused ei ole piiramatud, neid võib piirata siis, kui selleks on tähtis ning oluline eesmärk, näiteks tervise kaitse.

Sellestki üksi ei piisa - piirangud peavad olema nii napid kui vähegi võimalik. Mitte grammigi rohkem. Ja sellestki pole küllalt.