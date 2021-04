Raimond Kaljulaid vaktsineerimiskaosest: Väga piinlik on Eesti riigi pärast. Inimeste ees peab vabandama, et riik neid alt vedas

Meie inimestele räägitakse, et tegelikult on meie seis siiski parem kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Euroopa Liit on tervikuna vaktsiinide küsimuses, nagu ka kogu covid-kriisi juhtimise küsimuses, suuresti läbi kukkunud. Pole vist eriti suur saavutus olla spordivõistlusel viimase kümne lõpetaja seas üks kõvemaid tegijaid. Kuid ka selles kurvas loos võinuks ju Eesti olla vähemalt vaktsineerimise protsessi korraldamises olla edulugu, aga ei.